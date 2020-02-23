Российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в воскресном масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Как сообщает «Чемпионат», причиной такого решения стала психологическая неготовность спортсмена.

По сведениям комментатора Дмитрия Губерниева, в ночь на 23 февраля итальянская полиция вновь приезжала в отель к Логинову «подписывать протокол».

Накануне утром в гостиничных номерах Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича прошли обыски — спортсмена заподозрили в приеме допинга.

Из-за обысков было под угрозой участие Логинова в субботней эстафете на ЧМ. Биатлонист все же вышел на старт, по итогам которого российская сборная заняла четвертое место.

Логинов заявил, что несмотря ни на что намерен завершить этот сезон и отправиться на все оставшиеся этапы Кубка мира.

Читайте также У Александра Логинова прошел обыск на чемпионате мира в Италии. Биатлониста снова заподозрили в приеме допинга Он задумался о завершении карьеры