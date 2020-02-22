У Александра Логинова прошел обыск на чемпионате мира в Италии. Биатлониста снова заподозрили в приеме допинга Он задумался о завершении карьеры из-за нападок

Вид на отель сборной России по биатлону на чемпионате мира в Италии, 22 февраля 2020 года Артем Кузнецов / ТАСС / Scanpix / LETA

22 февраля у российского биатлониста Александра Логинова, приехавшего в Италию на чемпионат мира, прошел обыск. По словам Логинова, полицейские в шесть утра пришли в номер отеля, который он делит с биатлонистом Евгением Гараничевым. «Сразу забрали наше оружие — видимо, как у очень опасных преступников. Просили нас сидеть на месте — естественно, в одних трусах», — рассказал Логинов. У спортсмена изъяли телефон и ноутбук. После обыска Логинов поехал в полицейский участок оформлять документы. К Гараничеву у полиции претензий не было.

Обыск прошел по запросу Международного союза биатлонистов (IBU). Логинова заподозрили в приеме допинга, сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Эту информацию подтвердили в итальянской полиции. Логинов, в этом сезоне сдававший допинг-пробы не менее 16 раз, подчеркнул, что ему не предъявили никаких обвинений. «Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире. Потому что такое пристальное внимание к сборной России, только сумасшедший может что-то принимать», — заверил Драчев.

Обыск прошел и у личного тренера Логинова Александра Касперовича — из-за использования аккредитации украинской команды. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что Касперович попросил у члена украинской делегации аккредитационную карту в день гонок преследования, чтобы попасть на трассу и подсказывать Логинову. По словам Брынзака, это заметил спортивный директор IBU. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, что у команды не хватило аккредитации для Касперовича.

IBU подозревает, что Касперович мог заниматься перевозкой допинга, скрываясь под чужой аккредитацией. Об этом сообщил спортивный журналист Василий Конов со ссылкой на постановление об обыске у Логинова и Касперовича. Это подтвердил Драчев. «Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, [они думают, что] Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты», — сказал глава Союза биатлонистов России.

Посольство России в Италии потребовало объяснить обыски. В итальянский Антхольц, где проходит чемпионат мира, выехал российский дипломат. К разбирательству подключились Минспорта и МИД РФ, а также Олимпийский комитет России. Логинов заявил, что огорчен из-за инцидента. «Я надеюсь, что это не останется замятым. <…> Я не говорю про принесенные извинения, но это сильно расстраивает», — признался он. Главный тренер российской сборной по биатлону назвал обыски заказом против команды.

Из-за обыска Логинов рисковал пропустить эстафету, но все же вышел на старт. Чемпионат мира по биатлону проходит в Италии с 13 по 23 февраля. Российская сборная четвертая в медальном зачете. Обе медали («золото» в спринте и «бронзу» в гонке преследования) ей принес Логинов. 22 февраля он вместе с Гараничевым был заявлен на мужскую эстафетную гонку, но мог пропустить ее из-за обыска и поездки в полицейский участок. Позднее стало известно, что Логинов все-таки будет участвовать в эстафете. Россия заняла в ней четвертое место, уступив Франции, Норвегии и Германии.

Логинов допустил скорое завершение карьеры из-за претензий IBU. После эстафеты он заявил, что «ничего не употреблял, даже мысли такой не было». «Может, таким образом пытаются ускорить завершение мной карьеры? Ну, если так будет лучше для всех, наверное, придется так и сделать. Уже не молодею, а кому-то, быть может, станет от этого комфортно», — сказал биатлонист. В свою очередь посольство России и Италии сообщило, что первичные результаты обыска у Логинова и его тренера не выявили признаков применения допинга.

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Ольга Корелина