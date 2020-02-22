Полиция Италии провела обыски у российских биатлонистов, приехавших на чемпионат мира

Итальянская полиция пришла с обысками к биатлонистам сборной России, выступающим на чемпионате мира в Италии. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

По его словам, обыски прошли у биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, а также у тренера Александра Касперовича. Телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что у Логинова изъяли компьютер и телефон.

Глава СБР Владимир Драчев заявил «Интерфаксу», что запрос на проведение обыска пришел от одного из членов Международного союза биатлонистов (IBU). «Проверка была в связи с тем, что главный тренер сборной России Касперович ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман», — сказал Драчев.

В разговоре с «Матч ТВ» Драчев добавил, что в ордере на обыск также упоминался Александр Логинов. «В постановлении написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то случаи его применения еще раз», — сказал глава СБР.

Обновлено. Посольство России потребовало у властей Италии разъяснений в связи с обысками у биатлонистов.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Италии с 13 февраля. Российская сборная занимает четвертое место в медальном зачете. Обе медали («золото» в спринте и «бронзу» в гонке преследования) ей принес Александр Логинов. 22 февраля он вместе с Евгением Гараничевым заявлен на эстафетную гонку.

В 2015 году решением Международного союза биатлонистов Александр Логинов был дисквалифицирован на два года за употребление запрещенного медицинского препарата.