Житель Москвы получил 25 штрафов за один день из-за песен и картинок во «ВКонтакте»
Житель Москвы по фамилии Завертяев за один день получил 25 штрафов (каждый на тысячу рублей) из-за песен и картинок, который он выложил во «ВКонтакте». Информация об этом размещена в картотеке суда, на нее обратило внимание «МБХ медиа».
Все дела были рассмотрены 24 января в Тушинском суде Москвы. Завертяев получил 22 штрафа за демонстрацию нацистской символики и три штрафа за распространение экстремистских материалов.
Во всех случаях Завертяев признал вину. По его словам, он не знал, что опубликованные им картинки запрещены законом, а песни включены в список экстремистских материалов.
Завертяев получил 12 штрафов за размещение во «ВКонтакте» рун «Одал» и «Альгиз», пять штрафов — за фото с символом «Черное солце», четыре штрафа — за фото с символикой танковой дивизии «Мертвая голова» и один — за флаг и герб Третьего рейха. Еще три штрафа Завертяев получил за размещение песни «Красный террор» группы «Коловрат», песни «Иммигрант» группы «Банды Москвы» и песни «За новый рассвет» группы «Доберман».
18 февраля Госдума Госдума отменила штрафы за нацистскую символику, если она демонстрируется без целей пропаганды.