Житель Москвы получил 25 штрафов за один день из-за песен и картинок во «ВКонтакте»

Житель Москвы по фамилии Завертяев за один день получил 25 штрафов (каждый на тысячу рублей) из-за песен и картинок, который он выложил во «ВКонтакте». Информация об этом размещена в картотеке суда, на нее обратило внимание «МБХ медиа».

Все дела были рассмотрены 24 января в Тушинском суде Москвы. Завертяев получил 22 штрафа за демонстрацию нацистской символики и три штрафа за распространение экстремистских материалов.

Во всех случаях Завертяев признал вину. По его словам, он не знал, что опубликованные им картинки запрещены законом, а песни включены в список экстремистских материалов.

18 февраля Госдума Госдума отменила штрафы за нацистскую символику, если она демонстрируется без целей пропаганды.

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