Госдума отменила штрафы за нацистскую символику. Ее можно демонстрировать без целей пропаганды

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к КоАП, отменяющие административную ответственность за использование нацистской символики.

Отныне штрафы, размер которых составлял до 50 тысяч рублей, не будут распространяться на случаи, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

В ноябре 2019 года депутаты уже приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской и экстремистской символики при отсутствии пропаганды и в учебно-просветительских целях. Тогда были внесены соответствующие поправки к закону о противодействии экстремизму.

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