Госдума отменила штрафы за нацистскую символику. Ее можно демонстрировать без целей пропаганды
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к КоАП, отменяющие административную ответственность за использование нацистской символики.
Отныне штрафы, размер которых составлял до 50 тысяч рублей, не будут распространяться на случаи, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».
В ноябре 2019 года депутаты уже приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской и экстремистской символики при отсутствии пропаганды и в учебно-просветительских целях. Тогда были внесены соответствующие поправки к закону о противодействии экстремизму.
Как отмечала инициатор законопроекта, из законодательства, наконец, убран момент абсурда, когда под угрозой штрафа оказывались все, кто публикует кадры из фильмов о Великой Отечественной войне, советские плакаты, фрагменты фото и кинохроники.