Госдума разрешила демонстрировать свастику, если в этом нет пропаганды нацизма

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской и экстремистской символики при соблюдении определенных условий. За принятие документа в третьем чтении проголосовали 379 депутатов.

Согласно закону, нацистскую и экстремистскую символику и атрибутику разрешается демонстрировать при условии, что к идеологии нацизма или экстремизма формируется негативное отношение, а также отсутствуют признаки пропаганды или оправдания такой идеологии.

Первоначально авторы закона предлагали разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики «при условии осуждения нацизма», но затем эту формулировку убрали из текста. Также из документа исчезло упоминание, что демонстрация возможна только в научных работах, книгах, произведениях искусства, материалах СМИ и образовательных материалах.

Законопроект, отменяющий административное наказание за использование нацистской и экстремистской символики без ее пропаганды, пока не принят.

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