Путин, Эрдоган, Меркель и Макрон проведут встречу по поводу кризиса в Идлибе. Из-за него Россия и Турция оказались на грани войны в Сирии
Источник: Reuters
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Reuters.
Встреча пройдет 5 марта, заявил Эрдоган.
Меркель и Макрон предложили Путину и Эрдогану вчетвером обсудить кризис в Идлибе в ходе телефонных переговоров 20 февраля. Ранее лидеры четырех стран уже проводили саммит по Сирии в октябре 2018 года.