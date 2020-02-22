Путин, Эрдоган, Меркель и Макрон проведут встречу по поводу кризиса в Идлибе. Из-за него Россия и Турция оказались на грани войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Reuters.

Встреча пройдет 5 марта, заявил Эрдоган.

Меркель и Макрон предложили Путину и Эрдогану вчетвером обсудить кризис в Идлибе в ходе телефонных переговоров 20 февраля. Ранее лидеры четырех стран уже проводили саммит по Сирии в октябре 2018 года.