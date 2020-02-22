Профсоюз полиции пожаловался на план по числу уголовных дел в Подмосковье. В МВД начали проверку

Управление МВД по Московской области проверит информацию о том, что в муниципальном отделе «Орехово-Зуевское» существует план по числу уголовных дел. Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова.

На этот план пожаловался глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Он утверждает, что 21 февраля в отделе «Орехово-Зуевское» прошло совещание, на котором дознавателям поручили сдать до конца месяца 55 уголовных дел; они пока сдали только 11. В подтверждение Пашкин опубликовал аудиозапись с совещания.

Руководитель профсоюза написал заявление на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с просьбой провести служебную проверку в отношении замглавы МВД Аркадия Гостева, отвечающего в министерстве за работу органов дознания, и проверить управление МВД по Московской области.

Ситуация, при которой эффективность работы полиции определяется числом раскрытых уголовных дел, называют «палочной системой».

О необходимости бороться с «палочной системой» в МВД говорят давно. Владимир Колокольцев после своего назначения на пост министра внутренних дел в 2012 году называл себя убежденным противником «палочной системы».