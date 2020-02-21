Совет Федерации предложил ввести по всей России штрафы за отказ от борьбы с борщевиком. Сейчас за это наказывают только в Подмосковье

Совет Федерации предложил Минюсту ввести в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для тех, кто не борется с борщевиком на своих участках. С предложениями ознакомилось РИА Новости.

Граждан предлагается штрафовать на 2-3 тысячи рублей, должностных лиц — на 5-10 тысяч, индивидуальных предпринимателей — на 7-12 тысяч, юридических лиц — на 20-30 тысяч рублей.

По мнению сенаторов, их предложение позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других земельных участках, в том числе дачных.

Сенатор Ирина Рукавишникова заявила, что новая статья, в случае ее внесения в КоАП, будет касаться не только борщевика, но и амброзии полыннолистной. Она растет в основном на юге России, ее пыльца вызывает аллергию у многих людей.

Сейчас штрафы для тех, кто не борется с борщевиком, предусмотрены только в Московской области. Для граждан они составляют от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 150 тысяч до миллиона рублей.

Борщевик насчитывает до 70 видов. Часть из них содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В Центральной и Северо-Западной России получил распространение борщевик Сосновского, который в СССР выращивали на корм скоту. Сейчас борщевик Сосновского не является сельскохозяйственной культурой.