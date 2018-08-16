В Подмосковье ввели штрафы до миллиона рублей за отказ от борьбы с борщевиком

Депутаты Мособлдумы приняли закон об обязательной борьбе с ядовитым растением борщевик Сосновского, после контакта с которым у людей возникают ожоги. По закону граждане и юридические лица будут должны удалять борщевик до его бутонизации и начала цветения.

Собственников земли, которые откажутся удалять опасное растение, привлекут к административной ответственности. Гражданам грозят штрафы от двух до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 150 тысяч до одного миллиона рублей.