Минздрав Пермского края не нашел нарушений этики в отказе врача принять ВИЧ-положительного пациента 

Проверка действий врача из поселка Ныроб в Пермском крае, отказавшейся, по данным правозащитников, принять ВИЧ-положительного пациента, не выявила «фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны».

Об этом написала в инстаграме министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Министр здравоохранения региона не стала уточнять детали проверки, но подчеркнула, что «в данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами».

Ранее в феврале представитель Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Анна Каргапольцева сообщила местным СМИ, что терапевт в поселке Ныроб с криком «Вы нас всех перезаражаете!» отказалась принять ВИЧ-положительного мужчину, недавно освободившегося из колонии-поселения. Отмечалось, что мужчина принимает антиретровирусную терапию и пришел в поликлинику, чтобы узнать, как ему получить необходимые лекарства по месту временного проживания.