ОНК: в Пермском крае врач отказалась принять ВИЧ-положительного пациента с криком «Вы нас всех перезаражаете!»
Терапевт поликлиники в поселке Ныроб (Пермский край) отказала в приеме ВИЧ-положительному пациенту и разгласила его диагноз окружающим. Об этом сообщило пермское издание 59.ru со ссылкой на члена местной Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Анну Каргапольцеву.
Пациент — мужчина с диагнозом ВИЧ, недавно освободившийся из колонии-поселения. Он принимает антиретровирусную терапию, его лекарства закончатся через две недели. Члены ОНК отправили мужчину в поликлинику Ныроба, чтобы там ему объяснили, как получать препараты по месту временного проживания.
«Услышав вопрос, терапевт с криками «Немедленно отойдите от стола… У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!» убежала в регистратуру. Из регистратуры на весь коридор она кричала: «Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают… Вот ее медкарта, надо посмотреть… А этот пускай быстрее умрет», — рассказала Каргапольцева.
Позднее члены ОНК обратились в СПИД-центр Пермского края и договорились, что будут получать лекарства для пациента по доверенности и отправлять их автобусом в Ныроб.
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила о проверке в отношении терапевта из Ныроба.
Как говорит Анна Каргапольцева, экс-осужденный отбывал наказание в колонии-поселении, в колонии узнал о ВИЧ-статусе, очень переживал из-за отношения людей к его заболеванию.
По закону «Об основах охраны здоровья граждан», сведения о диагнозе человека относятся к врачебной тайне. Ее запрещено разглашать без согласия пациента за исключением некоторых случаев. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.