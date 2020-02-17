ОНК: в Пермском крае врач отказалась принять ВИЧ-положительного пациента с криком «Вы нас всех перезаражаете!»

Терапевт поликлиники в поселке Ныроб (Пермский край) отказала в приеме ВИЧ-положительному пациенту и разгласила его диагноз окружающим. Об этом сообщило пермское издание 59.ru со ссылкой на члена местной Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Анну Каргапольцеву.

Пациент — мужчина с диагнозом ВИЧ, недавно освободившийся из колонии-поселения. Он принимает антиретровирусную терапию, его лекарства закончатся через две недели. Члены ОНК отправили мужчину в поликлинику Ныроба, чтобы там ему объяснили, как получать препараты по месту временного проживания.

«Услышав вопрос, терапевт с криками «Немедленно отойдите от стола… У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!» убежала в регистратуру. Из регистратуры на весь коридор она кричала: «Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают… Вот ее медкарта, надо посмотреть… А этот пускай быстрее умрет», — рассказала Каргапольцева.

Позднее члены ОНК обратились в СПИД-центр Пермского края и договорились, что будут получать лекарства для пациента по доверенности и отправлять их автобусом в Ныроб.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила о проверке в отношении терапевта из Ныроба.

По закону «Об основах охраны здоровья граждан», сведения о диагнозе человека относятся к врачебной тайне. Ее запрещено разглашать без согласия пациента за исключением некоторых случаев. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.