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Все обсуждают фильм Юрия Дудя про ВИЧ. Давайте проверим, что вы знаете о болезни Отвечайте, правда или ложь

11 февраля Юрий Дудь выпустил фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». В день выхода фильма количество запросов со словом «ВИЧ», согласно Google Trends, выросло в 14 раз. На данный момент фильм посмотрели почти 13 миллионов человек. Его показали депутатам Госдумы, а глава Счетной палаты пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ. Вы смотрели внимательно? Все запомнили? А читали после фильма что-то еще? Вот тест, в котором нужно разобрать, где правда, а где ложь.

«Фух, вперед!»

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