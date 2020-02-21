МИД сообщил о задержании россиянки на Канарах по запросу США

В аэропорту Тенерифе на Канарских островах Испании 14 февраля задержали гражданку России Олесю Красилову, сообщает МИД РФ.

«По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О.Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что Красилова — сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений». На Тенерифе она прибыла в «краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации».

По данным RT, Красилова находится в международном розыске по обвинению в «передаче биометрии третьим лицам». Как утверждает телеканал, россиянке грозит экстрадиция в США, где ей могут «дать вплоть до пожизненного срока». В Центре карантина растений Красилова работает переводчиком, уточняет RT.

По словам матери Красиловой, до Центра карантина она работала в посольстве США в Москве, где «снимала отпечатки пальцев в международном отделе».

Посольство России в Испании «окажет максимальное содействие» Красиловой, передает ТАСС. Российское дипломатическое представительство в Испании «предпринимает необходимые меры по выяснению всех обстоятельств случившегося».

В 2018 году в США задержали россиянку Марию Бутину, ее обвинили в лоббировании интересов России без регистрации в качестве иностранного агента. В апреле 2019-го Бутину приговорили к полутора годам тюрьмы, в октябре она вернулась в Россию.

О деле Марии Бутиной США арестовали Марию Бутину по обвинению в незаконном лоббировании интересов России. Кто она и как связана с российскими чиновниками?