Когда меня освобождали из тюрьмы, я не знала, что происходит. Почувствовала облегчение, только когда меня повели к самолету, и я увидела российский флаг и узнала компанию «Аэрофлот». В США я 117 дней провела в одиночной камере. Это был ужасный опыт. Возможно, так они пытались сломить мою волю. Но я не знаю никаких секретов, я всего лишь студентка, которая верила в мирные отношения между Россией и США. Я никогда не была шпионкой. Если бы я не выглядела так, как выгляжу, если бы я не была женщиной, не было бы этой . Я признала вину в том, что не зарегистрировалась иностранным агентом, потому что, если бы дело дошло до суда, мне бы дали [максимально возможное наказание], все 15 лет. Моя страна сделала все, чтобы меня защитить. Я горжусь, что я россиянка. Я убеждена, что между Россией и США возможен мир. Я не искала славы, но поскольку я ее получила, я буду вести борьбу ради тех, кто считает себя униженным, использованным, забытым.

Полное интервью Бутиной можно посмотреть здесь. Оно проходило на английском языке с синхронным переводом.

Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA