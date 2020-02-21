Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать 300 миллионов долларов выпадающих доходов

Обновлено. Лукашенко полагает, что газ для Белоруссии должен стоить порядка 90 долларов за тысячу кубометров, передает «Интерфакс».

Москва предложила компенсировать Минску 300 миллионов долларов выпадающих доходов от налогового маневра, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины… получим, допустим, 700 миллионов. Он [Путин] сказал: мы 300 миллионов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — сказал Лукашенко.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Лукашенко и Путина про компенсацию не упоминается.

Россия и Белоруссия не договорились о скидках на нефть на 2020 год, из-за чего в начале января поставки нефти прекратились. В феврале отдельные российские компании начали заключать контракты на поставки небольших партий нефти в Белоруссию.

В 2019 году Минск получал российскую нефть по ценам на 20% ниже общемировых.

В январе Лукашенко поручил правительству найти альтернативу российской нефти. В конце января «Белнефтехим» заявил о покупке небольшой партии сырья в Норвегии.

Еще об отношениях РФ и Белоруссии Bloomberg сообщил, что Путин хотел объединить Россию с Белоруссией, чтобы остаться у власти. Что было дальше