В Саратове прекратили производство холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекратило выпуск своего главного продукта — холодильников «Саратов». Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на работников предприятия.

В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области журналистам подтвердили эту информацию, заявив, что производство холодильного оборудования стало «нерентабельным для предприятия по причине высокого уровня конкуренции на рынке».

В ведомстве уточнили, что СЭПО является частным предприятием и решение об оптимизации производственной линии принимало самостоятельно. В то же время областное правительство совместно с менеджментом завода разрабатывает варианты нормализации финансово-экономического положения СЭПО. О возможных сокращениях персонала завода пока не сообщалось, добавили в министерстве.

СЭПО было основано в 1939 году и стало одним из первых предприятий в СССР, начавшим выпуск бытовых холодильников. Также на СЭПО выпускались авиационные двигатели и комплектующие для автомобильной промышленности.

В 2016 году губернатор Саратовской области Валерий Радаев предлагал на базе СЭПО заняться производством iPhone 7.