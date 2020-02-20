«Открытие холдинг» объявил о банкротстве

«Открытие холдинг» — бывший основной владелец банка «ФК Открытие» — подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве.

Ранее «Открытие холдинг» объявил, что обнаружил у себя признаки банкротства — недостаточность имущества и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Как отмечает «Коммерсант», у «Открытия холдинг» почти не осталось крупных активов, единственное исключение — «АГД Даймондс», занимающийся добычей алмазов. Все остальные активы ушли в банк непрофильных активов «Траст». Совокупный объем требований «Траста» к «Открытие холдингу», заявлял ранее председатель правления банка непрофильных активов Александр Соколов, составляет около 450 миллиардов рублей.

«Траст» ранее объявлял о намерении самому обратиться в суд с иском о признании «Открытия холдинг» банкротом.

До 2017 года «ФК Открытие» был крупнейшим частным банком в России. В августе 2017 года ЦБ заявил о санации «Открытия» по новой на тот момент схеме, предполагающей, что Банк России становится собственником кредитной организации. После санации «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка был создан банк непрофильных активов «Траст», в который вошли проблемные активы этих кредитных организаций, в том числе обязательства перед ними «Открытия холдинг».

Банк непрофильных активов и банк «Открытие» судятся с бывшими владельцами и топ-менеджерами, подав к ним крупнейший в истории банковского сектора России иск — на 289,5 миллиарда рублей.