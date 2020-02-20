Минобороны РФ отчиталось об авиаударе по позициям боевиков в Идлибе. Турция сообщила о гибели своих военных

Российские самолеты нанесли авиаудар по позициям боевиков, воюющих против Башара Асада, в провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Авианалет, подчеркнули в ведомстве, был совершен для предотвращения атаки боевиков. При этом были уничтожены танк, шесть БМП и пять пикапов.

Практически одновременно с этим Минобороны Турции сообщило о гибели двух и ранении пятерых своих военнослужащих в результате авиаудара в этом районе. Ведомство не уточнило, был ли это авиаудар российских ВКС.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный военный источник в Анкаре, Турция попросила США развернуть на сирийской границе две батареи систем ПВО Patriot, чтобы обезопасить свои войска от российских авиаударов.

Идлиб — последний анклав на территории Сирии, который контролируется повстанцами, воюющими против Башара Асада. В последние недели правительственная армия при поддержке России ведет успешное наступление на позиции боевиков. Турция, поддерживающая повстанцев, указывала на недопустимость такого наступления и угрожала применить силу, если армия Асада не отойдет на позиции, занимаемые ей до наступления.

Подробнее о том, что происходит в Идлибе Вот теперь Россия и Турция реально на грани войны в Сирии. Кажется, на этот раз Путин просчитал не все