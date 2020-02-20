Минэнерго наказало троих сотрудников за закупку наклеек «Обама ЧМО»

Минэнерго России привлекло к дисциплинарной ответственности троих сотрудников, ответственных за закупку наклеек «Обама ЧМО» для автомобилей ведомственной охраны. Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на министерство.

Наказаны двое сотрудников Северо-Кавказского филиала министерства и один сотрудник ФГУП «Ведомственная охрана», «ответственные за допущенные ошибки». В Минэнерго не уточнили, какое наказание они понесли, отметив, что никто не уволен.

ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго в январе разместило на сайте госзакупок договор на техобслуживание и ремонт 10 автомобилей. Среди прочего исполнитель должен был закупить в качестве расходных материалов наклейки «Обама ЧМО». Специалист, готовивший контракт, объяснил, что наклейки попали в список из-за технической ошибки или «ошибки текстового редактора вроде Т9». После внимания СМИ закупку отменили.