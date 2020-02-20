Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет на дому, а также на рабочем месте (для крупных предприятий).

Как стало известно «Коммерсанту», участковым избирательным комиссиям дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля. «Идея в том, чтобы человеку достаточно было просто встать с дивана, чтобы проголосовать», — сказал источник издания, близкий к администрации президента.

По словам собеседников издания, надомное голосование будет использовано «без ограничений». Избирательное законодательство предусматривает, что голосовать на дому могут только люди, которые на участки. Однако, как сказал один из источников «Коммерсанта», голосование по поправкам «находится вне юридической процедуры, описывающей выборы».

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, в свою очередь, отметил, что надомное голосование — удобный инструмент для исполнительной власти давать не только хорошую прибавку к явке, но и обеспечивать нужный результат.

Также предлагается организовать голосование по поправкам в Конституцию и на рабочем месте, пишут «Ведомости». Зампред ЦИК Николай Булаев, выступая на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию, сообщил, что обсуждается возможность организации дополнительных с численностью сотрудников 200 -300 человек. По словам Булаева, записаться на такие участки можно будет только через систему «Мобильный избиратель», что, считает ЦИК, исключит возможность двойного голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию решено провести в будний день, который сделают выходным. Официально его дата не сообщалась, СМИ писали, что оно может пройти 22 апреля. Известно, что на проведение голосования будет выделено не меньше средств, чем на выборы президента России в 2018 году.

Формат всеобщего голосования (но не референдума) пока законодательно не закреплен.