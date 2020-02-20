Депутат Сергей Шаргунов предложил амнистировать осужденных участников митингов в Москве

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов внес в парламент проект амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую предлагается распространить в том числе на фигурантов .

Как сообщает «Коммерсант», Шаргунов предложил амнистировать заключенных, осужденных впервые, совершивших преступление по неосторожности и получивших до пяти лет лишения свободы; тех, кто получил условный срок или наказание, не связанное с лишением свободы, а также тех, кому смягчили неотбытую часть наказания или если она составляет менее года.

Также депутат предлагает освободить от наказания подозреваемых или обвиняемых в , в , не опасном для жизни, а также в установленного порядка митинга.

Шаргунов считает, что осужденные участники московских протестов попадут под действие предложенной им амнистии, поскольку многие осуждены впервые на сроки меньше пяти лет.

Как отмечает «Коммерсант», проект Шаргунова поддержали некоторые депутаты «Единой России» и ЛДПР.

В начале февраля депутаты «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ внесли в Мосгордуму проект постановления об амнистии, действие которой предложили распространить на фигурантов «московского дела». Свои варианты амнистии также предложили президентский Совет по правам человека и депутат от ЛДПР Сергей Иванов.