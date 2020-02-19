Власти Китая включили препарат «Абидол» в рекомендации по лечению коронавируса

Поправка. В рекомендациях властей Китая идет речь о препарате «Абидол», а не «Арбидол». «Медуза» приносит извинения читателям.

Национальная комиссия здравоохранения Китая включила препарат «Арбидол» в предварительный план лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Информация об этом размещена на сайте ведомства, на нее обратил внимание The Bell.

Кроме «Арбидола», для экспериментального лечения рекомендован хлорохин, а также рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Все эти лекарства упоминаются в шестой предварительной версии национальной программы диагностики и лечения коронавируса, которая была опубликована на сайте Национальной комиссии здравоохранения КНР 19 февраля.

В предыдущей, пятой версии национальной программы, которая действовала с 5 февраля, упоминались интерферон, рибавирин и лопинавир/ритонавир. При этом в ней говорилось, что на данный момент против коронавирусной инфекции нет лекарств с подтвержденной эффективностью. Из шестой версии эту фразу исключили.

Пока не существует препаратов, которые бы доказали свою эффективность в лечении новой коронавирусной инфекции. Все лекарства, которые входят в национальные рекомендации разных стран по лечению COVID-19, могут иметь какой-то эффект лишь теоретически. Всемирная организация здравоохранения считает нормальным использовать такие препараты в подобных ситуациях.

«Арбидол» — торговое название противовирусного препарата умифеновир, разработанного в СССР. Его эффективность и безопасность не доказаны в исследованиях, проведенных по международным стандартам качества. Несмотря на это, в России умифеновир включен в правительственный список жизненно необходимых и важнейших препаратов.

На фоне распространения инфекции COVID-19 «Арбидол» в России начали рекламировать как средство от коронавируса. На производителя пожаловались в Федеральную антимонопольную службу.