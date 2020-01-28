«Арбидол» начали рекламировать как средство от коронавируса. На производителя пожаловались в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила жалобу на рекламу препарата «Арбидол» об эффективности этого препарата против коронавируса. Ведомство оценит правдивость этих высказываний, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФАС.

«Открытые медиа» сообщили ранее 28 января, что производители «Арбидола» и «Ингавирина» на фоне распространения начали рекламировать свои препараты в интернете как средство от коронавируса.

В инструкции «Арбидола» сказано, что препарат среди прочего «специфически подавляет» коронавирусы. В инструкции «Ингавирина» говорится, что эффективность препарата против коронавирусов подтверждена «в доклинических исследованиях». Новый вирус 2019-nCoV в инструкциях не упоминается.

«Арбидол» и «Ингавирин» относятся к препаратам, чья эффективность и безопасность не доказаны в исследованиях, проведенных по международным стандартам качества.