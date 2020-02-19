В Японии на круизном лайнере «Даймонд Принсесс» сняли карантин по коронавирусу. Первые россияне сошли на берег

На круизном лайнере «Даймонд Принсесс», стоящем в порту Иокогамы, сняли двухнедельный карантин по коронавирусу, сообщает The Japan Times.

Лайнер начали покидать пассажиры, у которых не обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Первая группа состояла примерно из 500 человек, в основном из пожилых людей. На автобусах и такси они покинули порт. Позднее на берег сойдут люди с отрицательным результатом на коронавирус, которые находились в одних каютах с заболевшими. Ожидается, что все пассажиры покинут судно к 21 февраля.

С лайнера «Даймонд Принсесс» сошли две россиянки, которых встретили российские дипломаты, сообщает ТАСС с места события. Они уедут из Японии в соответствии со своими планами, сказали дипломаты. Всего на лайнере находились 24 россиянина.

Эвакуация пассажиров с лайнера началась 17 февраля. Тогда борт покинули американцы, которых после возвращения в США поместили под новый двухнедельный карантин. Американцам, отказавшимся ехать в США, запретили возвращаться на родину в течение двух недель. Аналогичные меры приняли власти Австралии и Канады. Южная Корея запретила въезжать в страну всем пассажирам «Даймонд Принсесс», кроме своих граждан.

Лайнер «Даймонд Принсесс» попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга выявили вирус. Всего на борту находились около 3700 человек. За две недели коронавирус обнаружили у 542 человек, в том числе у двоих россиян. Лайнер считался крупнейшим местом распространения COVID-19 за пределами материкового Китая.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось в декабре в Китае. По последним данным, общее число заболевших в мире превысило 75 тысяч человек. Большинство — порядка 74 тысяч человек — заболели в Китае. С начала эпидемии умерли 2010 человек.