У второго россиянина на лайнере «Даймонд Принсесс» диагностировали коронавирусную инфекцию

Коронавирусная инфекция диагностирована у второго россиянина на борту находящегося на карантине в Иокогаме судна «Даймонд Принсесс». Об этом сообщает МИД России.

Ведомство уточнило, что заболел муж женщины, у которой диагностировали коронавирус накануне. Сейчас и женщина, и ее муж госпитализированы.

На лайнере «Даймонд Принсесс» находятся более трех с половиной тысяч человек, коронавирус диагностирован у 542 из них. Судно находится на карантине в порту Иокогамы до 19 февраля.

На борту лайнера находятся 24 россиянина. Ранее посольство сообщило, что прорабатывает схему их возврата в РФ по окончании карантина.