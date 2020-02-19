Российские туроператоры попросят компенсировать убытки от коронавируса

Туроператоры попросят правительство компенсировать убытки от последствий эпидемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, из-за оттока китайских туристов за февраль-начало апреля турбизнес потеряет до трех миллиардов рублей.

Если ограничения сохранят и летом, потери превысят 30 миллиардов рублей, сказала Ломидзе.

С 20 февраля Россия прекратит выдавать визы индивидуальным туристам из Китая. Туристические группы из КНР по безвизовым спискам не принимают с начала февраля.

Также ограничены авиаперелеты. Министерство транспорта РФ предложило авиаперевозчикам компенсировать потери, уточняет «Интерфакс».