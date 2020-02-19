Российские туроператоры попросят компенсировать убытки от коронавируса
Источник: Интерфакс
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Туроператоры попросят правительство компенсировать убытки от последствий эпидемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, из-за оттока китайских туристов за февраль-начало апреля турбизнес потеряет до трех миллиардов рублей.
Если ограничения сохранят и летом, потери превысят 30 миллиардов рублей, сказала Ломидзе.
С 20 февраля Россия прекратит выдавать визы индивидуальным туристам из Китая. Туристические группы из КНР по безвизовым спискам не принимают с начала февраля.
Также ограничены авиаперелеты. Министерство транспорта РФ предложило авиаперевозчикам компенсировать потери, уточняет «Интерфакс».