МИД Китая аннулировал аккредитацию трех корреспондентов американской газеты The Wall Street Journal в Пекине. Власти Китая потребовали, чтобы они уехали из страны в течение пяти дней, сообщается на сайте WSJ.

В министерстве объяснили, что это стало ответом на публикацию издания под заголовком «Китай — настоящий больной Азии» о борьбе с . В колонке, вышедшей в рубрике «Мнения», в частности, говорилось, что Китай продолжает скрывать масштабы эпидемии. Ни один из трех журналистов не был автором этого материала.

Китай потребовал, чтобы издание извинилось за публикацию и наказало виновных. «Китайцы осуждают СМИ, которые публикуют расистские заявления и намеренно очерняют Китай», — заявили в МИД.