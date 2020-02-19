К активистке Серое Фиолетовое пришли из Центра «Э»

Сотрудники 19 февраля пришли к журналистке издания «Нож», активистке и ее подруге Виктории из-за того, что в их квартире находилась подопечная центра «Насилию.нет».

Как сообщили в «Насилию.нет», в квартире переночевала 20-летняя девушка, заявившая о насилии со стороны своей матери. В организации говорят, что мать девушки собиралась объявить ее в розыск, поскольку та сбежала из дома.

Серое Фиолетовое сообщило «Насилию.нет», что сотрудники Центра «Э» пришли в дом без ордера на обыск. Они спрашивали Серое Фиолетовое о смене пола, будущих перформансах, работе, а также обещали «чаще видеться». Серое Фиолетовое и ее подруга подали в МВД жалобу о превышении должностных полномочий из-за того, что полицейские трогали их вещи.

По данным центра «Насилию.нет», 15 февраля полицейские дважды приходили в квартиру активистки. 17 февраля туда пришел участковый и психиатры, которые спрашивали о сбежавшей девушке. Также Серое Фиолетовое и Викторию опросили сотрудники угрозыска.

В МВД пока не комментировали заявление центра «Насилию.нет».

В начале 2017 года Серое Фиолетовое и Виктория Мирошниченко отправились в самопровозглашенную Донецкую народную республику, чтобы провести в Донецке акцию в поддержку ЛГБТ. Когда они попали на территорию ДНР, с ними пропала связь. Спустя две недели их освободили и выдворили за пределы региона.