ГБУ «Ритуал» обвинило работников московского кладбища в попытке дискредитировать начальника. Он упоминался в расследовании Ивана Голунова

Коллективная жалоба работников московского Николо-Архангельского кладбища была составлена под давлением, чтобы дискредитировать начальство. Об этом «Коммерсанту» заявили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

На Николо-Архангельском кладбище прошла проверка, которая не подтвердила описанные в жалобе нарушения. 18 из 29 подписавших обращение заявили, что не имеют претензий к руководству, говорят в пресс-службе «Ритуала».

Там утверждают, что работники кладбища написали жалобу под давлением со стороны нынешних или бывших коллег, которые привлекались к дисциплинарной ответственности. Целью жалобы якобы была дискредитация «имиджа и деловой репутации» руководства отделения «Ритуала» по Восточному округу Москвы.

Это отделение возглавляет Роман Молотков, упоминавшийся во второй части расследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе. Голунов не исключал, что именно это расследование стало причиной его .

О том, что работники Николо-Архангельского кладбища в декабре 2019 года пожаловались на руководство, сообщили «Открытые медиа». Рабочие утверждали, что Роман Молотков поручил фальсифицировать отчетность и завышать стоимость ритуальных услуг.

Рабочие также заявили, что у них ухудшились условия труда, а несогласных вынуждали уволиться или под видом служебных командировок переводили на другие кладбища, далеко от дома.

Работники Николо-Архангельского кладбища написали две жалобы. После первой, по их словам, их заставили подписать бумаги об отсутствии претензий к руководству «Ритуала» и Роману Молоткову. После второй жалобы работникам сообщили, что описанные ими нарушения не подтвердились.

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