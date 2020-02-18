Рабочие московского кладбища пожаловались в мэрию на поборы в ГБУ «Ритуал». Его деятельность расследовал Иван Голунов

Николо-Архангельское кладбище lana1501 / Фотобанк Лори

Более 30 сотрудников заявили о поборах, незаконных денежных схемах, используемых руководством, и невыносимых условиях работы, сообщают «Открытые медиа». Сотрудники рассказали об этом в двух обращениях, направленных в декабре руководителю ГБУ «Ритуал» Артему Екимову и главе департамента торговли и услуг Москвы Алексею Немерюку.

Рабочие пожаловались на злоупотребления главы территориального отделения ГБУ «Ритуал» по Восточному округу Москвы Романа Молоткова, упоминавшегося в расследовании Ивана Голунова «Кто владеет московскими кладбищами». Они попросили сменить руководство территориального отделения.

Авторы обращений утверждают, что Молотков заставляет их писать в отчетности «Ритуала», что часть работ выполнили люди, не работающие на кладбище. Полученные деньги сотрудники должны передавать некому Алексею Клименко. В администрации кладбища говорят, что Клименко занимается захоронениями. «Открытые медиа» пишут, что он не состоит в штате «Ритуала». По словам рабочих, они также передают Клименко деньги за оказание услуг по завышенным ценам или услуг, которых нет в прайс-листе. Бухгалтерские документы при этом не оформляются.

Несогласных с условиями работы, говорят сотрудники, увольняют или переводят в удаленные отделы ГБУ «Ритуал». Так поступили как минимум с шестью людьми. Многие отказались подписывать обращение в мэрию из-за угроз, что их уволят или к ним применят «методы, выходящие за рамки правового поля». Сотрудники рассказали, что пытались обсудить ситуацию с Романом Молотковым: перед встречей их обыскали, а во время разговора включили устройство, помешавшее записать беседу на диктофон.

После первой жалобы, говорят сотрудники, им стали угрожать и заставили подписать заявления, что у них нет претензий к «Ритуалу» и Молоткову. Многие пошли на это, поскольку «находятся в условиях кабальной зависимости от руководства». Вскоре после подачи второй жалобы рабочие получили ответ от первого замглавы департамента торговли и услуг Москвы Игоря Зубцова. Он сообщил, что «указанные вами нарушения по результатам проверки не подтвердились». Роман Молотков и Алексей Клименко это не комментировали.

Расследование Ивана Голунова Кто владеет московскими кладбищами Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ. Расследование Ивана Голунова

Пересказал Александр Бакланов