Жительницу Волгограда обвинили в контрабанде наркотиков из-за 300 таблеток бупропиона

Астраханская таможня завела дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере в отношении жительницы Волгограда, задержанной в почтовом отделении с посылкой . Об этом пишет «Коммерсант».

Ольга Калиновская принимала бупропион для лечения , когда жила на Украине. Препарат ей посоветовал знакомый из Норвегии, таблетки Калиновская заказывала у индийской фармацевтической компании.

В 2017-м Калиновская вернулась в Россию, в конце 2019 года ей пришло извещение о неизвестной посылке из Индии. Оказалось, что в посылке 300 таблеток бупропиона, их прислал знакомый из Норвегии.

Калиновская утверждает, что посылка стала для нее неожиданностью: «Он меня не предупреждал, отправил мне таблетки за свои деньги. Пояснил, что знал про мою проблему и просто хотел помочь».

Дело на Калиновскую завели по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.

Первое дело из-за покупки бупропиона завели в апреле 2019 года на жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву. Она заказала антидепрессант на основе препарата в Польше.

В августе 2019 года Российское общество психиатров отказалось признать бупропион наркотическим веществом: он «не вызывает эйфории, синдрома зависимости и не является объектом массового злоупотребления».