Жительницу Волгограда обвинили в контрабанде наркотиков из-за 300 таблеток бупропиона
Астраханская таможня завела дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере в отношении жительницы Волгограда, задержанной в почтовом отделении с посылкой бупропиона. Об этом пишет «Коммерсант».
Ольга Калиновская принимала бупропион для лечения СДВГ, когда жила на Украине. Препарат ей посоветовал знакомый из Норвегии, таблетки Калиновская заказывала у индийской фармацевтической компании.
В 2017-м Калиновская вернулась в Россию, в конце 2019 года ей пришло извещение о неизвестной посылке из Индии. Оказалось, что в посылке 300 таблеток бупропиона, их прислал знакомый из Норвегии.
Калиновская утверждает, что посылка стала для нее неожиданностью: «Он меня не предупреждал, отправил мне таблетки за свои деньги. Пояснил, что знал про мою проблему и просто хотел помочь».
Дело на Калиновскую завели по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.
Сейчас известно уже около десяти уголовных дел о контрабанде бупропиона, как минимум два человека находятся в СИЗО.
Первое дело из-за покупки бупропиона завели в апреле 2019 года на жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву. Она заказала антидепрессант на основе препарата в Польше.
В августе 2019 года Российское общество психиатров отказалось признать бупропион наркотическим веществом: он «не вызывает эйфории, синдрома зависимости и не является объектом массового злоупотребления».