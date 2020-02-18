В Крыму подросток пожаловался на пытки в отделении полиции. МВД начало проверку

Семнадцатилетний подросток Сервер Расильчак пожаловался на пытки в полиции в городе Саки в Крыму. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Как рассказал изданию сам Расильчак, сотрудники полиции без видимых причин остановили машину, в которой он ехал с отцом и друзьями, на трассе около города. Всех находившихся в машине по одному доставили в отделение полиции. В отделении, рассказывает подросток, полицейские вымогали у него деньги, угрожая обвинить в преступлении, били, а также применяли электрошокер.

В МВД региона «Открытым медиа» сообщили, что информация проверяется сотрудниками подразделения собственной безопасности. В случае ее подтверждения, заверили в ведомстве, виновные «будут привлечены к самой строгой дисциплинарной ответственности».