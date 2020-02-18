Путин официально уволил Владислава Суркова
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня подписания.
О том, что Сурков покинул пост помощника президента, стало известно в конце января. Об этом рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. Но официального указа об отставке Суркова не было.
Владислав Сурков пришел на работу в администрацию президента РФ в 1999 году и дослужился до ее первого замглавы. В 2011-2013 годах он работал в правительстве, занимая пост вице-премьера.
В 2013 году Сурков вернулся в администрацию президента и стал куратором управления по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Именно это управление занималось самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Алексей Чеснаков объяснял причину ухода Суркова с госслужбы «сменой курса на украинском направлении».