Владислав Сурков ушел с госслужбы

Обновление: Указа об отставке Суркова пока не было, сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политика России на украинском направлении не менялась, заявил Песков «Интерфаксу», добавив, что «любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения [Чеснакова]».

Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента, покинул госслужбу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал Чеснаков.

Информацию об уходе Суркова с госслужбы Чеснаков подтвердил и в интервью «Интерфаксу».

По словам директора Центра политической конъюнктуры, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым из-за «смены курса на украинском направлении».

По данным главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, украинским направлением в администрации президента вместо Суркова займется бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Владислав Сурков стал куратором управления администрации президента по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2013 году. После этого, отмечает РБК, сфера интересов управления, ранее занимавшегося только Абхазией и Южной Осетией, значительно расширилась. В частности, именно это управление занимается самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

В администрации президента Сурков начал работать в 1999 году, заняв пост заместителя руководителя администрации президента РФ. В 2008-2011 годах он был первым заместителем руководителя администрации президента. В 2011-2013 годах Сурков работал в правительстве, занимая пост заместителя премьер-министра.