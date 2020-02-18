Поправки в Конституцию: президент получит новое основание для роспуска Госдумы, а премьер будет нести перед ним персональную ответственность

В Конституцию РФ предлагается добавить новое основание для роспуска президентом нижней палаты парламента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

В статье 111 Основного закона, рассказал Крашенинников, предлагается прописать, что «после трехкратного отклонения Госдумой кандидатур премьер-министра глава государства вправе (но не обязан) распустить Государственную Думу и назначить новые выборы». В этом случае, добавил он, у президента также будет право назначит председателя правительства.

Кроме того, в статью 112 планируется внести поправку, что «президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы — если после трехкратного отклонения кандидатур членов правительства (кроме „силового блока“) более 1/3 должностей членов правительства остаются вакантными».

В этом случае, пояснил Крашенинников, президент вправе назначить на незанятые посты предложенных премьер-министром кандидатов.

Помимо этого, предлагается закрепить, что председатель правительства «несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий».

Статью 83 предлагается дополнить положением о том, президент осуществляет общее руководство правительством.

Все эти поправки, подчеркнул Крашенинников, были подготовлены на основании предложений членов рабочей группы.

В действующей Конституции есть два основания для роспуска Госдумы — если депутаты трижды отклонили кандидатуру премьера (статья 111) и если Госдума вынесла вотум недоверия правительству, а президент решил не отправлять кабинет министров в отставку (статья 117). На основаниях, прописанных в статье 117, Госдума не может быть распущена, если с момента ее избрания прошло менее года.

Внести поправки в Конституцию предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в середине января. Речь, в частности, шла о том, чтобы перераспределить часть полномочий президента в пользу парламента, в частности, при формировании правительства.