Джефф Безос направит 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата

Основатель Amazon Джефф Безос создал экологический фонд Bezos Earth Fund. Об этом бизнесмен сообщил в инстаграме.

На начальном этапе Безос вложит в фонд 10 миллиардов долларов — примерно 8% своего нынешнего состояния. Деньги будут направлены на проекты по борьбе с изменением климата.

«Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — написал миллиардер.

Джефф Безос — богатейший человек в мире. Журнал Forbes оценивает его состояние почти в 130 миллиардов долларов.

До этого крупнейшей благотворительной инициативой Безоса был фонд по поддержке бездомных семей и развитию образовательных программ, который бизнесмен открыл в 2018 году. Он вложил в фонд два миллиарда долларов.