«Дочка» «Роснефти» попала под санкции США из-за Венесуэлы

Дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Trading, зарегистрированная в Швейцарии, попала под секторальные санкции США из-за работы в Венесуэле, сообщает американский минфин.

В санкционный список минфина США также попал вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. На саму «Роснефть» санкции не распространяются.

Акции российской компании после сообщений о санкциях упали на 5,2% до 440,7 рубля за штуку, передает «Интерфакс».

Как пояснил минфин США, Rosneft Trading была посредником при продаже и транспортировке венесуэльской нефти. Таким образом компания поддерживает «нелегитимный режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро», полагает ведомство.

«Соединенные Штаты полны решимости предотвратить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро», — приводятся в сообщении минфина слова главы ведомства Стивена Мнучина.

Обновлено. МИД РФ заявил, что с помощью санкций против «дочки» «Роснефти» США пытаются создать преимущество для своих компаний, «которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках».

В марте в Госдепартаменте США заявили, что «Роснефть» нарушает санкции, продолжая закупать венесуэльскую нефть. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что требования прекратить закупку венесуэльской нефти «противоречат международному праву».

Reuters весной 2019 года сообщало, что Венесуэла с помощью «Роснефти» обходит американские санкции, запрещающие продажу нефти. Тогда же Госдепартамент США заявил, что «Роснефть» закупает венесуэльскую нефть.