Apple предупредила о перебоях с поставками айфонов из-за китайского коронавируса

Корпорация Apple предупредила своих инвесторов о том, что будет вынуждена ограничить поставки телефонов из-за приостановки работы некоторых предприятий в Китае в связи со вспышкой пневмонии, вызываемой коронавирусом, пишет The Guardian.

Кроме того, отметили в Apple, из-за коронавируса резко снизился спрос на айфоны на китайском рынке, одном из крупнейших для корпорации.

Дефицит айфонов на мировых рынках и снижение продаж в Китае, предупредила Apple инвесторов, могут привести к тому, что корпорация не сможет достичь заявленных показателей по выручке в текущем квартале.

Власти Китая из-за вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом, приостановили работу многих предприятий. В частности, ранее сообщалось о возможных перебоях с поставками производимых в Китае комплектующих для автомобилей.

Подробнее о том, как коронавирус влияет на мировую экономику Если эпидемия затянется, мир ждет новая Великая депрессия. Но даже если все будет не так плохо, коронавирус все равно повлияет на мировую экономику Рассказываем, какие прогнозы