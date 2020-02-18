Apple предупредила о перебоях с поставками айфонов из-за китайского коронавируса
Корпорация Apple предупредила своих инвесторов о том, что будет вынуждена ограничить поставки телефонов из-за приостановки работы некоторых предприятий в Китае в связи со вспышкой пневмонии, вызываемой коронавирусом, пишет The Guardian.
Кроме того, отметили в Apple, из-за коронавируса резко снизился спрос на айфоны на китайском рынке, одном из крупнейших для корпорации.
Дефицит айфонов на мировых рынках и снижение продаж в Китае, предупредила Apple инвесторов, могут привести к тому, что корпорация не сможет достичь заявленных показателей по выручке в текущем квартале.
Власти Китая из-за вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом, приостановили работу многих предприятий. В частности, ранее сообщалось о возможных перебоях с поставками производимых в Китае комплектующих для автомобилей.