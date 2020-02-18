За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 1886 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в стране составляет 72 тысячи 436 человек, сообщает национальная комиссия по здравоохранению КНР.

К утру 18 февраля от болезни умерли еще 98 человек, а всего с начала эпидемии — 1868 человек. Среди погибших — глава крупнейшего госпиталя города Ухань Лю Чжимин, сообщает Reuters. 12552 человека выздоровели.

За пределами Китая, по подсчетам газеты South China Morning Post, число заболевших составляет 997 человек. Больше всего случаев зарегистрировано в Японии — 619, в том числе 454 заболевших среди пассажиров круизного лайнера «Даймонд Принцесс». Одна из заразившихся пассажирок — гражданка России.