В Совфеде рассказали об уголовных делах против полицейских, разгонявших московские митинги

Сотрудники МВД и Росгвардии, превысившие свои полномочия во время разгона летних протестных митингов в Москве, понесли наказание. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Я не говорю, что все действия правоохранителей на 100% были квалифицированы как прекращение беспорядков. Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов», — рассказал Бондарев.

При этом он отметил, что действия правоохранительных органов были адекватны угрозам, которые возникали на митингах в Москве в июле-августе 2019 года.

Каких-либо прочих подробностей о наказаниях полицейских, разгонявших митинги, сенатор не привел.

Глава комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев в свою очередь заявил, что не располагает данными об увольнениях или уголовном преследовании полицейских, разгонявших митинги. «По имеющимся у меня данным, — а я нахожусь в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии, — подобные сообщения, по крайней мере, не точны», — цитирует его слова «Интерфакс».

Обновлено. Правозащитная организация «Зона права» обратилась к министру внутренних дел РФ и главе Росгвардии с просьбой подтвердить информацию о возбужденных уголовных делах и уведомить о числе сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности.

27 июля и 3 августа 2019 года в центре Москвы прошли несогласованные властями акции оппозиции за допуск независимых кандидатов на выборы в городскую думу. По итогам митингов, на каждом из которых полицией были задержаны более тысячи человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. В прессе оно получило название «московское дело».

Фигурантами «московского дела» стали более 20 человек. Некоторые из них получили реальные сроки по обвинению в применении насилия в отношении полицейских. Другим фигурантам назначили штрафы и условные сроки. Обвинение в массовых беспорядках из дела исчезло. Об уголовных делах в отношении полицейских, разгонявших митинги, ранее не сообщалось.