В Москве задержали активиста, приковавшего себя к двери ФСБ в поддержку фигурантов дела «Сети»

Активиста Константина Фокина, который в поддержку фигурантов приковал себя к двери здания ФСБ на Лубянке, задержали. Об этом сообщает Activatica.org.

«Активиста погрузили в какую-то „Газель“, довольно жестко задержали и повезли непонятно куда», — говорит за кадром ведущий трансляции в фейсбуке.

После задержания Фокина привели в приемную ФСБ, утверждает «МБХ медиа».

«Ребята из полиции говорят, что я совершил правонарушение, какое — не говорят. Они меня на месте не спрашивали, просто затолкали, перекусили цепь», — сказал изданию Фокин.

Семь фигурантов дела об организации террористического сообщества «Сеть» 10 февраля получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые рассказывали, что признательные показания они дали под пытками сотрудников ФСБ.