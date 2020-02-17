В Госсовете предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплат
Рабочая группа Госсовета под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина предложила частичную декриминализацию законодательства об экономических преступлениях. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поручений президента правительству РФ.
В документе предлагается исключить из УК статью 145.1 (невыплата зарплаты, предусматривает до пяти лет лишения свободы) и заменить штрафами лишение свободы за экономические преступления.
Кроме того, рабочая группа предложила ужесточить ответственность следователей за «необоснованные» экономические дела и строже наказывать судей, отправляющих подозреваемых и обвиняемых по таким делам в СИЗО.
Также речь идет об ограничениях на применение к бизнесменам статьи 210 УК (создание организованного преступного сообщества): следствие должно доказать умышленное создание компании для незаконных целей, полагают в рабочей группе. Законопроект с похожей идеей в декабре 2019-го внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.
Итоговую версию документа в администрацию президента отправят в течение двух месяцев, сообщили РБК в министерстве промышленности и науки Тульской области.
Ранее МВД опубликовало протокол заседания правительственной комиссии, которая рекомендовала ведомству и СК «проработать вопрос» об изменениях в статью 145.1 УК. «Российская газета» поясняла, что речь идет об увеличении максимального срока по статье 145.1 до десяти лет.
В 2019 году МВД добилось погашения долгов по зарплате на общую сумму 2,5 миллиарда рублей при расследовании уголовных дел, писала «Российская газета».