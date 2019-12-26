Путин разработал законопроект о запрете признавать коммерческие компании преступными сообществами

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, смягчающий уголовный кодекс в части бизнес-преступлений.

Президент, в частности, предложил вывести бизнес из-под статьи 210 УК РФ об организации преступных сообществ: поправки предполагают, что теперь сотрудников какой-либо компании нельзя будет приравнивать к участникам преступной группировки только на основании того, что против компании ведется уголовное дело, а саму организацию при этом нельзя будет признать преступной группировкой. Единственное исключение — если компания была изначально создана для совершения преступлений.

Также поправки предлагают смягчение статьи 193 о наказании за нарушение условий возврата валютной выручки. В соответствии с поправками, предлагается сделать это нарушение уголовно наказуемым только, если предпринимателя уже наказывали за него административно.

Применение статьи 210 УК РФ в отношении коммерческих компаний неоднократно критиковалось бизнес-сообществом. В мае с призывом отменить статью выступал бизнес-омбудмен Борис Титов. Спустя месяц, во время «прямой линии» президента, когда Путину задали вопрос по теме, он признал, что в статье есть недостатки и что в нее необходимо внести изменения.