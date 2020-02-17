Осужденный по делу «краснодарских каннибалов» Дмитрий Бакшеев умер в тюрьме

Краснодарец Дмитрий Бакшеев, приговоренный к 12 годам заключения по так называемому умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на общественного защитника Юлию Федотову.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавила Федотова.

Дмитрий Бакшеев был признан виновным в убийстве своей знакомой Елены Вахрушевой, с которой его супруга Наталья поссорилась на почве ревности. Он расчленил тело и сфотографировался с его фрагментами. Адвокат Бакшеева утверждала, что тот не убивал Вахрушеву, а нашел мешки с ее останками на улице. Бакшеев частично признал вину в надругательстве над останками, однако вину в убийстве не признал. Жену Дмитрия Бакшеева Наталью приговорили к 10 годам колонии за подстрекательство к убийству.