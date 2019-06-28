Обвиняемого по делу «краснодарских каннибалов» осудили на 12 лет

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил местного жителя Дмитрия Бакшеева к 12 годам и двум месяцам в колонии строгого режима, сообщают «Свободные медиа».

На закрытом заседании суда Бакшеева признали виновным в убийстве и надругательстве над телом умершей. Защита собирается обжаловать приговор.

Бакшеева обвиняли в убийстве своей знакомой Елены Вахрушевой, с которой его супруга Наталья поссорилась на почве ревности. Затем Бакшеев расчленил тело и сфотографировался с его фрагментами. Адвокат Бакшеева утверждала, что тот не убивал Вахрушеву, а нашел мешки с ее останками на улице.

Дмитрий Бакшеев — фигурант так называемого дела «краснодарских каннибалов». Телеграм-канал Mash утверждал, что супруги Бакшеевы могут быть причастны к 30 убийствам и что они занимались каннибализмом.

Следственный комитет сообщал, что после убийства Елены Вахрушевой в доме Бакшеевых нашли «фрагменты человеческого тела в солевом растворе, фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения». Обвинения в других убийствах Бакшеевым не предъявили.

Жену Дмитрия Бакшеева Наталью в феврале приговорили к 10 годам колонии за подстрекательство к убийству.

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