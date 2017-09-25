В Краснодаре задержали семейную пару по подозрению в каннибализме. На их счету может быть до 30 убитых и съеденных людей

Внимание! Текст содержит детали, которые могут навредить впечатлительным людям.

11 сентября 2017 года в Краснодаре нашли телефон, на котором были селфи с отрубленной рукой и скальпом женщины. Асфальтоукладчики заметили его во время работ на улице Репина. В памяти устройства имелось несколько селфи неизвестного мужчины около 30 лет. На одном снимке он позировал с отрубленной рукой, на другом — со скальпом женщины.

Владельца телефона и автора фотографий вскоре задержали; им оказался 35-летний местный житель. Близкий к изданию Life телеграм-канал Mash приводит его имя — Дмитрий Бакшеев. Происхождение снимков он внятно объяснить не смог. В пресс-службе краснодарского управления Следственного комитета сообщили, что, по версии задержанного, он сам нашел части тела в районе местного Авиагородка и почему-то решил с ними сфотографироваться, а потом потерял телефон. «Он рассказывал, что руки, ноги, голову просто нашел в мусорном баке. Потом, смеясь, говорил, что принес домой ради шутки, чтобы сфотографироваться. После селфи, по его словам, он вынес все части тела на мусорку, а голову положил в ведро в холодную воду, чтобы она дольше сохранилась», — говорил источник «Комсомольской правды» в «оперативных службах» Краснодара.

По данным издания «Живая Кубань», 35-летний местный житель не меньше двух дней фотографировался с частями трупа; сначала дома, а потом и на работе (он много лет занимается отделкой квартир) — предполагаемый преступник привез части трупа на один из объектов, где продолжил фотосессию с частями тела.

18 сентября на территории военного авиационного училища Краснодара нашли расчлененное тело женщины. В пресс-службе СК сообщили, что на территории училища на улице Дзержинского обнаружили пакет и ведро с останками, а также сумку с вещами (Авиагородок, где задержанный «нашел части тела», — это тот же район). Позже личность погибшей установили — ей оказалась 35-летняя местная жительница. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве и начали проверять на причастность к нему задержанного Бакшеева: он раньше работал разнорабочим в авиационном училище, где нашли труп, его жена Наталья — там же медсестрой. Оба оттуда уволились, но продолжали снимать в общежитии комнату. Соседи часто видели их пьяными и жаловались на неприятный запах из комнаты. В пресс-службе СК предполагают, что Дмитрий и Наталья Бакшеева пили спиртное вместе с женщиной, а потом поссорились и убили ее.

На счету семьи может быть до 30 убитых и съеденных людей. По сведениям телеграм-канала Mash, семья Бакшеевых похищала, убивала и занималась каннибализмом с 1999 года — к этому периоду относятся первые фотографии, предположительно, фигурирующие в уголовном деле. Краснодарское издание «Блокнот» опубликовало снимки от 28 декабря 1999 года, найденные в квартире подозреваемых: на них изображена зажаренная с апельсинами человеческая голова (фотографии можно увидеть по ссылке; осторожно, это не для слабонервных ). Дома у семьи обнаружили 19 фрагментов кожи, которую они снимали с убитых, а в холодильнике — семь пакетов с замороженными останками.

Издание «Живая Кубань» со ссылкой на свой источник утверждает, что Наталья Бакшеева дала признательные показания в убийствах и каннибализме. Источник издания «Блокнот» говорит, что дома у семьи нашли телефоны жертв и рецепты приготовления человечины. Источник РИА Новости отмечает, что задержанный на данный момент признался в двух убийствах.

Семейная пара находится под стражей. Официально краснодарский Следственный комитет подтверждает только одно убийство, к которому причастны супруги — местной жительницы, чьи останки были найдены. Информацию об остальных убийствах СК проверяет и пока не может эти сведения ни подтвердить, ни опровергнуть. По данным Mash, следствие проводит психиатрические экспертизы задержанных; Наталью эксперты уже признали вменяемой.