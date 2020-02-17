Немецкий суд обязал Tesla остановить вырубку леса под строительство европейской «Гигафабрики»

Суд в Германии обязал Tesla приостановить вырубку деревьев на месте строительства первой европейской в 30 километрах от Берлина. Об этом сообщает Reuters.

В суд обратилась «Зеленая лига Бранденбурга» (завод будут строить в бранденбургской коммуне Грюнхайде), по мнению которой «Гигафабрика» угрожает местной дикой природе и водоемам.

Суд указал, что на расчистку территории 92 гектаров уйдет всего три дня, работы надо приостановить, чтобы успеть рассмотреть обращение экологов. Слушания пройдут на этой неделе.

Всего для завода Tesla купила в Грюнхайде 300 гектаров земли. Официального разрешения на строительство Tesla еще не получила, уточняет BBC News. Немецкое министерство экологии предварительно одобрило компании подготовительные работы на «свой на страх и риск».

О первой европейской «Гигафабрике» Tesla объявила в ноябре 2019-го. Как передает BBC News, автопроизводитель обещал, что переселит летучих мышей, рептилий и колонии муравьев, которых затронет строительство.

Илон Маск уверял, что «Гигафабрика» в Германии не будет тратить очень много воды, пишет The Verge. Кроме того, лес, который нужно вырубить, — «не естественный», его посадили для картонной фабрики, указывал Маск.