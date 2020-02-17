«Аэрофлот» отменит часть рейсов в Китай из-за снижения спроса

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Информация об этом размещена на сайте перевозчика.

С 18 февраля по 28 марта «Аэрофлот» отменит по одному из двух ежедневных рейсов в Пекин и в Шанхай, а также сократит число рейсов в Гуанчжоу. С 1 по 28 марта также сократится количество рейсов в Гонконг.

С 14 февраля авиасообщение России с Китаем ограничено регулярными рейсами «Аэрофлота» из Москвы в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Кроме того, регулярные рейсы в Москву совершают четыре китайские авиакомпании.

Авиасообщение между двумя странами ограничили из-за распространения новой коронавирусной инфекции. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 70 тысяч человек, умерли 1770 человек.