В Москве в храме преступник с ножом ранил двоих человек

По меньшей мере двое человек получили ранения во время нападения на прихожан в храме Святителя Николая в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Утром 16 февраля в храм на Бакунинской улице ворвался мужчина с ножом. Возле алтаря он ранил двоих мужчин, рассказал источник агентства.

Настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков сообщил телеканалу РЕН, что в центральный алтарь забежал мужчина в очках, резиновых перчатках, капюшоне и наушниках. Когда протоиерей и его помощник решили узнать, что случилось, мужчина выхватил нож и ранил двух служителей храма.

Нападавший задержан. В преступлении подозревают 26-летнего жителя Липецкой области, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным Mash, нападавшего задержали сами прихожане.